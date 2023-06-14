لجنة تفتيش وتقييم مخازن الأدوية تزور مستشفى طب وجراحة العيون بنغازي

الوطن|متابعة

أجرت لجنة تفتيش وتقييم مخازن الأدوية والمعدات الطبية زيارة تفقدية لمستشفى طب وجراحة العيون بنغازي؛ لتقييم مخازن الأدويةوالمعدات الطبية.

من جانبها قالت الدكتورة اسعيدة بالخير رئيس اللجنة،“إن اللجنة اطلعت على مخازن الأدوية والمعدات الطبية بالمستشفى للتأكد من طرقالتخزين وتحسينها“.

وبينت بالخير أن الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي تجريها اللجنة للمستشفيات والعيادات المجمعة، للتأكد من طرقالتخزين وآلية صرف الأدوية التخصصية وضمان وصولها للمريض كأدوية الأورام والأعصاب والتخدير إلى جانب التأكد من الاستخدامالأمثل للمعدات الطبية والتعامل مع ملحقاتها بالشكل المناسب لإطالة عمرها الافتراضي.

وأشارت إلى إنه سيتم رفع تقارير هذه الزيارات إلى مدير إدارة الصيدلة والتجهيزات والمعدات والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة لاتخاذالإجراءات الكفيلة لضمان التخزين والحفظ الجيد للأدوية والمعدات الطبية.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية وزارة الصحة في تطبيق آليات ناجعة لطلب وتوريد وتوزيع الأدوية للمرافق الصحية والمستشفيات والسيطرةعلى طريقة الحفظ الجيد والتخزين بالطرق التي توفر كافة سبل الرعاية الصحية اللازمة وفقاً للمعايير الدولية.