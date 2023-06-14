“اقعيم” يبارك للضباط الذين شملهم قرار الترقية الاستثنائية

الوطن|متابعات

بارك وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية فرج أقعيم، لكل الضباط الذين شملهم قرار الترقية الاِستثنائية، الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد، لمشاركتهم في الحملة الأمنية الكبرى خلال الأيام الماضية بمُدن ومناطق طبرق وامساعد وبئر الأشهب وكمبوت وضواحيها.

ويأتي ذلك لدورهم الفاعل في دحر الجريمة ومكافحة الهجرة والتهريب بالمنطقة المحاذية للحدود مع جمهورية مصر الشقيقة.

وفي ذات السياق تابع أقعيم، “متمنيا لهم التوفيق في مهامهم المُوكلة إليهم، داعيًا لبذل المزيد من المجهُودات للحفاظ على الاِستقرار والأمن والأمان”.