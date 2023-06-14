المشري يطلع عسكريين بالمنطقة الغربية الليبية على مخرجات لجنة (6+6)

أطلع رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، مساء الثلاثاء، عدد من القيادات الأمنية والعسكرية بالمنطقة الغربية، على ما توصلت إليه لجنة (6+6)، بشأن إعداد القوانين الانتخابية.

وبحسب بيان نشرته صفحة المكتب الإعلامي لمجلس الدولة على فيسبوك» بأن الاجتماع ضم: (العقيد محمود حمزة، والعقيد عبدالله الطرابلسي، والمقدم محمود بن رجب، والمقدم عبدالسلام زوبي، والمقدم حمد بوجلدة، والمقدم محمد بحرون، والمقدم عبدالحكيم الشيخ، والمستشار فهيم بن رمضان، والمستشار معاذ المنفوخ)، دون أن يوضح البيان صفتهم الأمنية والعسكرية.

وأكد العسكريون للمشري تقديرهم للجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للدولة لإتمام وضع القوانين الانتخابية، وإجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت ممكن، بما يضمن استقرار البلاد وأمنها.

وتطرق اللقاء إلى دور الجهات الأمنية والعسكرية في تأمين الانتخابات القادمة، وما يقع عليهم من مسؤوليات وطنية في هذا الشأن.

واستعرض المشري مخرجات لجنة (6+6) مع عدة أطراف، من بينها رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان، وسفراء عدد منت الدول المعنيين بالأزمة الليبية.

وأعلنت لجنة (6+6)، في ختام اجتماعاتها بمدينة بوزنيقة المغربية، نهاية الأسبوع الماضي، التوصل إلى اتفاقات بشأن قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على الرغم من تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي بشأنها من قِبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، والمشري.