أجواء متقلبة ودرجات الحرارة أعلى بـ5 درجات من يوم أمس

يستمر تأثر البلاد بتقلبات جوية بداية تصحبها رياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة مثيرة للأتربة والغبار و سيكون الطقس نهاراً حاراً وتكون درجة الحرارة العظمى 42°م وهي أعلى بـ5°م من يوم أمس.

سيكون الطقس ليلاً غالباً غائماً وتكون درجة الحرارة الصغرى 21°م وهي أقل بـ5°م من ليلة أمس.