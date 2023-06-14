فوزي الغرياني: رئيس الاستخبارات التركية درس في نفس معهدي وهذا رائع

أبدى فوزي الغرياني مقدم البرامج في قناة التناصح، التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، فخره بكون رئيس الاستخبارات التركية درس في نفس معهده، مشيرا إلى أن هذا شيء رائع، بحسب تعبيره.

وقال فوزي، في منشور عبر «فيسبوك»: “اليوم عرفت أن إبراهيم كالن رئيس جهاز الاستخبارات التركي نال درجة الماجستير من المعهد العالمي للفكر والحضارة الإسلامية (ISTAC) بكوالالمبور – ماليزيا”، وفقا لقوله.

وأضاف “هو نفس المعهد الذي تحصلت منه على درجة الماجستير، بفارق تسع سنوات بيني وبينه، هو عام 1995 وأنا بدايات عام 2004، أي شيء من تركيا تفضلوا”، على حد وصفه.