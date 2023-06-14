حالة الطقس ودرجات الحرارة لـ3 أيام بدءاً من الاربعاء 14 يونيو 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 14 يونيو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تكون الرياح نشطة اليوم مع ارتفاع في درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا خاصة الدواخل والجنوب.

راس اجدير حتى سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب تتكاثر أحياناً من مساء اليوم.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32-37)مْ على المناطق الساحلية, وما بين (39-45)مْ على باقي المناطق، وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الجمعة.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط يوم الغد مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار، تتحول يوم الجمعة إلى غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-33)مْ, وتسجل ارتفاع من يوم الغد على أغلب المناطق وتنخفض يوم الجمعة.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا مع احتمال بسيط لسقوط أمطار على غات.

الرياح: جنوبية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة خاصة على غدامس والحمادة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول يوم الغد على غدامس والحمادة إلى شمالية معتدلة السرعة وباقي المناطق يوم الجمعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (42-45)مْ, وتسجل انخفاض يوم الغد على غدامس والحمادة وباقي المناطق يوم الجمعة.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية غالبا.

الرياح: شمالية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-39)مْ، وتسجل ارتفاع يوم الغد على اغلب المناطق.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (20:16)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:57).

.