الشرطة الزراعية تضبط شخصاً يجرف التربة الزراعية ويبيعها في “شحات”

الوطن| رصد

ضبطت دورية فرع جهاز الشرطة الزراعية شحات، شخصاً يجرف التربة الزراعية ويبيعها بمنطقة المنصورة بالتحديد (صنبر) بالقرب من المدينة.

وبحسب مكتب العلاقات العامة والإعلام بالجهاز، فقد خرجت دورية فرع شحات على متنها أعضاء التحقيق إلى مكان الواقعة، وتم ضبطالشخص المخالف وضبط آلة الجرف، وذلك بعد ورود بلاغ للفرع أمس الإثنين، وإحالته إلى مركز الشرطة الزراعية شحات.

وتعتبر هذه الظاهرة حديثة بمنطقة الجبل الأخضر، ويخالف عليها القانون الزراعي بالدولة، حيث اتخذت كافة الإجراءات القانونيةبالخصوص. (وال – شحات)