اليونان تنقذ 80 مهاجراً غير شرعي أبحروا من ليبيا

أنقذ خفر السواحل اليوناني، ثمانين مهاجراً من البحر أبحروا من ليبيا على متن قارب، الأربعاء، انقلب قاربهم قبالة سواحل بيلوبونيز في جنوب غرب اليونان،.

وذكر بيان لخفر السواحل، اليوم: “منذ الصباح الباكر، تجري عملية إنقاذ واسعة النطاق قبالة بيلوبونيز بعدما انقلب قارب صيد وعلى متنه عدد كبير من المهاجرين”.

وأوضحت وكالة فرانس برس، أنه جرى حتى الآن إنقاذ ثمانين مهاجرا من البحر، وسيتم نقلهم إلى ميناء كالاماتا في جنوب بيلوبونيز.

وقع حادث الغرق في المياه الدولية على مسافة 47 ميلا بحريا من بيلوبونيز في البحر الأيوني.

وشاركت في عملية الإنقاذ فرقاطة من البحرية اليونانية وطائرة ومروحية من سلاح الجو وستة قوارب كانت تبحر في المنطقة، بالإضافة إلى زوارق دورية شرطة الميناء، بينما كانت تهب في المنطقة رياح بلغت سرعتها نحو 12 كم/ساعة.

وأشارت معلومات أولية، أوردتها السلطات، إلى أن قارب المهاجرين أبحر من ليبيا، متجها إلى إيطاليا.