الزادمة يؤكد حرص الحكومة الليبية على تنمية مناطق الجنوب

الوطن| رصد

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، المهندس سالم الزادمة، خلال لقائه مجلس مشائخ وأعيان منطقة الفقهاء ببلدية الجفرة، عزم الحكومة الليبية تنمية كل المناطق بالجنوب الليبي وتفعيل المشاريع التنموية المتوقفة وتقديم أفضل الخدمات للموطنين، وتوفير إحتياجاتهم ومطالبهم المعيشية وحرصها الكامل على توفير سبل الحياة الكريمة وتحقيق الإستقرار.

وأعرب الزادمة عن شكره وتقديره لمشائخ وأعيان منطقة الفقهاء لمساعيهم الحثيتة التي يبدلونها نحو تحقيق المصالحة الوطنية بين الليبين مؤكداً دعم الحكومة لأي مبادرات ترمي لتحقيق هذا الهدف.

وحيا رئيس مجلس المشائخ والأعيان بمنطقة الفقهاء في مستهل اللقاء القوات المسلحة وجهود القيادة الحكيمة المثمتلة في المشير “خليفة حفتر” في إعادة الأمن والإستقرار بكافة مناطق الجنوب.

وأشاد بجهود الحكومة الليبية وبزيارة نائب رئيس الوزراء وحرصه للإطلاع عن كثب على الأحوال المعيشية والخدمية لسكان المنطقة والوقوف على إحتياجاتها الخدمية والعراقيل التي تواجه سير العمل بالقِطاعات المختلفة.