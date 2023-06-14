مشائخ الفقهاء بالجفرة: المشير حفتر أعاد الأمن والاستقرار بكافة مناطق الجنوب

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المهندس سالم الزادمة، وفداً من مجلس مشائخ وأعيان منطقة الفقهاء ببلدية الجفرة.

وأوضحت صفحة المكتب الإعلامي للزادمة، على فيسبوك، في بيان؛ أن ذلك اللقاء جاء “في إطار متابعته المستمرة للأوضاع المعيشية والخدمية بكافة مناطق وبلديات الجنوب”.

ومن جانبهم، قدم رئيس مجلس المشائخ والأعيان بمنطقة الفقهاء في مستهل اللقاء، التحية للقوات المسلحة العربية الليبية وجهود القيادة الحكيمة المتمثلة في المشير “خليفة حفتر” في إعادة الأمن والاستقرار بكافة مناطق الجنوب.

وأشاد رئيس المجلس في كلمته الترحيبية بـ “نائب رئيس الوزراء خلال اللقاء والدي عُقد بمقر بيوت الشباب بمنطقة الفقهاء”.

كما أشاد أيضًا بـ “جهود الحكومة الليبية وبزيارة نائب رئيس الوزراء وحرصه للإطلاع عن كثب على الأحوال المعيشية والخدمية لسكان المنطقة والوقوف على احتياجاتها الخدمية والعراقيل التي تواجه سير العمل بالقِطاعات المختلفة”.

من جهته عبر الزادمة، عن “شكره وتقديره لمشائخ وأعيان منطقة الفقهاء لمساعيهم الحثيثة التي يتم بذلها نحو تحقيق المصالحة الوطنية بين الليبين”. مؤكداً “دعم الحكومة لأي مبادرات ترمي لتحقيق هذا الهدف”.

وأوضح الزادمة، خلال اللقاء أن “الحكومة الليبية عازمة على تنمية كافة المناطق بالجنوب الليبي وتفعيل المشاريع التنموية المتوقفة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتوفير احتياجاتهم ومطالبهم المعيشية وحرصها الكامل على توفير سبل الحياة الكريمة وتحقيق الاستقرار”.