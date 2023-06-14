المشري يطلع الفار والمنفوخ وزوبي على ما توصلت إليه لجنة 6+6

العنوان

أطلع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري القيادات الأمنية على ما توصلت إليه اللجنة المشتركة (6+6) بشأن إعداد القوانين الانتخابية.

وأكد القادة الأمنيون والعسكريون – وهم العقيد “محمود حمزة” والعقيد “عبدالله الطرابلسي” والمقدم “محمود بن رجب” والمقدم “عبدالسلام زوبي” والمقدم “حمد بوجلدة” والمقدم “محمد بحرون” والمقدم “عبدالحكيم الشيخ” والمستشار “فهيم بن رمضان” والمستشار “معاذ المنفوخ – تقديرهم للجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للدولة لإتمام وضع القوانين الانتخابية.

وطالبوا خلال اللقاء بمقر إقامة المشري في العاصمة طرابلس على ضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت ممكن بما يضمن استقرار البلاد وأمنها.

وأكدوا على دور الجهات الأمنية والعسكرية في تأمين الانتخابات القادمة، وما يقع عليهم من مسؤوليات وطنية في هذا الشأن.