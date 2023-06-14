بنغازي 14 يونيو 2023 (وال) عقد نائب رئيس مجلس الوزراء السيد علي فرج القطراني ،أمس الإثنين اجتماعاً مع رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية السيد جمال عبدالشفيع، وكان ذلك ب وضم هذا الاجتماع ، وزير الكهرباء السيد عوض البدري ووكيل وزارة الداخلية السيد فرج محمد منصور، و رئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي، ومعاون […]

ظهرت المقالة “القطراني” يعقد اجتماعا موسعا في مقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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