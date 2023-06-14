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“القطراني” يعقد اجتماعا موسعا في مقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 14 يونيو 2023 (وال) عقد نائب رئيس مجلس الوزراء السيد علي فرج القطراني ،أمس الإثنين اجتماعاً مع رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية السيد جمال عبدالشفيع،  وكان ذلك ب وضم هذا الاجتماع ، وزير الكهرباء السيد عوض البدري ووكيل وزارة الداخلية السيد فرج محمد منصور، و رئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي، ومعاون […]

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وكالة الانباء الليبية وال

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