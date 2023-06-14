عصام الجهاني: إغلاق الحقول النفطية مرة أخرى غير مستبعد

الوطن\رصد

قال عضو مجلس النواب عصام الجهاني إن إغلاق الحقول النفطية مرة أخرى غير مستبعد إن كان هذا هو الخيار الوحيد،مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية أساءت استخدام موارد الدولة، مما دفع البرلمان لمناقشة الأمر والعمل على الحد من إهدار أموال الدولة وسوء توزيعها.

وبين أنه يتم العمل في الوقت الراهن على بدائل أخرى؛ منها تشكيل لجنة لبحث الآليات اللازمة بشأن توزيع موارد الدولة، وعدم اقتصار الأمر على الشكل السياسي.

ووضح أن العديد من المدن تعاني بشكل كبير من عدم توافر حتى الخدمات الطبية، والمواد الأساسية، وبعض المدن الأخرى تتمتع بمزايا أكثر وتنفق الأموال بشكل غير عادل من قبل الحكومة الراهنة.