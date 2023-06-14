غرق 17 مهاجرا وانتشال 80 بعد انقلاب قاربهم في بحر اليونان

قال خفر السواحل اليوناني إن 17 مهاجراً لقوا مصرعهم بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل بيلوبونيز في جنوب غربي اليونان، اليوم الأربعاء، فيما جرى إنقاذ 80 آخرين من البحر، خلال عملية إغاثة نفذتها السلطات اليونانية.

وذكر بيان لخفر السواحل أنه “منذ الصباح الباكر، تجري عملية إنقاذ واسعة النطاق قبالة بيلوس عندما انقلب قارب صيد وعلى متنه عدد كبير من المهاجرين”.

وقالت متحدثة باسم السلطات اليونانية لوكالة الصحافة الفرنسية “أنقذ حتى الآن 80 مهاجراً من البحر، وسينقلوا إلى ميناء كالاماتا في جنوب بيلوبونيز”.

اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ووقعت حادثة الغرق في المياه الدولية على مسافة 47 ميلاً بحرياً من بيلوس في البحر الأيوني، بحسب المتحدثة.

إضافة إلى زوارق دورية شرطة الميناء شاركت في عملية الإنقاذ فرقاطة من البحرية اليونانية، وطائرة ومروحية من سلاح الجو، وستة قوارب كانت تبحر في المنطقة.

وكانت رياح بلغت سرعتها نحو 12 كم/ ساعة تهب في المنطقة.

وأشارت معلومات أولية أوردتها السلطات إلى أن قارب المهاجرين أبحر من ليبيا متجهاً إلى إيطاليا.

وتقع اليونان في جنوب شرقي البحر الأبيض المتوسط عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتعد وجهة للفارين من الحروب والفقر، الآتين من آسيا أو أفريقيا أو الشرق الأوسط ويرغبون في الوصول إلى دول شمال أوروبا.

وسجل عدد من حوادث الغرق أغلبها في بحر إيجه الفاصل بين اليونان وتركيا، وكثيراً ما تتهم أثينا بصد قوارب المهاجرين “بشكل غير قانوني”.

إلى جانب هذا المسار يحاول المهاجرون أيضاً العبور مباشرة إلى إيطاليا من طريق عبور البحر المتوسط في جنوب البيلوبونيز أو جزيرة كريت.