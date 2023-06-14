العريبي: اتجاه داخل مجلس النواب لإجراء تعديل دستوري 14 وإيقاف لجنة 6+6

أكد عضو مجلس النواب، عيسى العريبي، أن الاتجاه العام في مجلس النواب هو عمل تعديل دستوري 14 وإيقاف لجنة 6+6.

وقال العريبي، في تصريحات تلفزيونية: “المجلس يمتلك قراره دون انتظار أحد وتوزيع المقاعد في البرلمان إحدى نقاط الخلاف، وفي هذا التعديل الدستوري الـ14 سنطلب بأن تكون مقاعد البرلمان كما هي، فمسودة اتفاق 6+6 لم تأتينا بشكل رسمي، والتواصل بيننا وبينهم ضعيف”.

وأضاف “المسودة قد تأينا الأسبوع المُقبل لمناقشتها فمجلس النواب سيد نفسه وليس هناك ما يُلزمه، وعندما صوتنا لاختيار زملائنا بلجنة 6+6 كان من المفترض أن يرجعوا للتشاور معنا لكنهم لم يفعلوا، وناقشنا توزيع الثروة بين الليبيين في كل المناطق واتفقنا على تشكيل لجنة من الخبراء لإعادة توزيعها”.

وتابع “برقة تنتج 80% من النفط الذي يباع في الخارج وتُحول عائداته لمصرف ليبيا المركزي الذي يسيطر عليه الكبير ويُصرف على حكومة الدبيبة، ويجب أن يتم توزيع باب التنمية توزيعًا عادلاً بين الأقاليم الثلاثة، بحيث تأخذ طرابلس 50% وبرقة 40% وفزان 10%”.