| مجلس النواب يستعد لإصدار قانون حد الساحر والمشعوذ

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2023/06/14 على الساعة 10:05

: يستعد مجلس النواب الليبي لإصدار قانون حد الساحر والمشعوذ، ضمن قوانين العقوبات التي تجرّم السحر والشعوذة وتعاقب السحرة والدجّالين في ليبيا وكل من يلجأ إليهم.

وأعلن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أن المجلس شرع في جلسته اليوم الثلاثاء في مناقشة مشروع قانون حد الساحر والمشعوذ، موضحا أن القانون سوف يتم استكماله في الجلسة المُقبلة للمجلس.

وعقدت جلسة اليوم بمقر مجلس النواب ببنغازي، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني للرئيس مصباح دومة، حيث بحث فيها النواب أيضا مخرجات اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات (6+6).

وأفاد بليحق أن مجلس النواب رحّب في جلسته بما تتوافق عليه لجنة (6+6)، متعهدا بالعمل مع مجلس الدولة بكل ما من شأنه دعم الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حسب تعبيره، وذلك بعد دعوة وجهها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يوم الإثنين للجنة (6+6)، بالتشاور من جديد من أجل الخروج بقوانين انتخابية “توافقية” لانتخابات الرئاسة ومجلس الأمة.