ليبيا تسجل أكبر عدد من الوفيات للمهاجرين على الطرق البرية في شمال إفريقيا

قالت المنظمة الدولية للهجرة إن ما يقرب من 3.8 آلاف شخص حتفهم على طرق الهجرة داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام الماضي 2022، مسجلة زيادة بنسبة 11% عن العام 2021، في أعلى حصيلة منذ عام 2017 .

وأضافت المنظمة أن ليبيا سجلت أكبر عدد من الوفيات على الطرق البرية في شمال إفريقيا، حيث تم تسجيل 117 حالة وفاة، تليها الجزائر (54) والمغرب (13) وتونس (10) ومصر(9).

وأوضحت المنظمة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شكلت أكثر من نصف إجمالي حالات الوفاة عالمياً المسجلة من قبل مشروع المهاجرين المفقودين 6.877، وفقًا للتقرير الجديد.

وأشارت المنظمة إلى تسجيل 203 حالة وفاة في شمال أفريقيا، بينما حدثت 825 حالة وفاة أخرى على الطرق البرية في الشرق الأوسط.

ولفتت المنظمة إلى أن البيانات الرسمية ومحدودية وصول المجتمع المدني والمنظمات الدولية إلى الطرق البرية للمجتمع المدني والمنظمات الدولية، تؤشّر إلى أن العدد الفعلي للوفيات على طرق الهجرة داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المرجح أن يكون أعلى بكثير مما تم الإعلان عنه.

ونقلت المنظمة عن مديرة معهد البيانات العالمي “كوكو وارنر”، أن البيانات تظهر أن 92 في المئة من الأشخاص الذين يموتون على هذا الطريق لا يزالون مجهولي الهوية.

وحثت المنظمة الدولية للهجرة على زيادة التعاون الدولي والإقليمي وكذلك إتاحة الموارد لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، بما يتماشى مع الهدف رقم 8 للاتفاق العالمي حول الهجرة، وفق قولها.

المصدر: المنظمة الدولية للهجرة

