الزادمة يتعهد بتفعيل المشاريع التنموية المتوقفة في منطقة الفقهاء بالجفرة

الوطن – متابعات

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية “سالم الزادمة” مساء أمس مجلس مشائخ وأعيان منطقة الفقهاء ببلدية الجفرة وذلك في إطار متابعته المستمرة للأوضاع المعيشية والخدمية بكافة مناطق وبلديات الجنوب.

وحيا رئيس مجلس المشائخ والأعيان بمنطقة الفقهاء في مستهل اللقاء القوات المسلحة العربية الليبية وجهود القيادة الحكيمة المتمثلة في المشير “خليفة حفتر” في إعادة الأمن والاستقرار بكافة مناطق الجنوب.

وأشاد في كلمته الترحيبية بنائب رئيس الوزراء خلال اللقاء والدي عُقد بمقر بيوت الشباب بمنطقة الفقهاء وبجهود الحكومة الليبية وبزيارة نائب رئيس الوزراء وحرصه للإطلاع عن كثب على الأحوال المعيشية والخدمية لسكان المنطقة والوقوف على احتياجاتها الخدمية والعراقيل التي تواجه سير العمل بالقِطاعات المختلفة.

من جهته عبر الزادمة عن شكره وتقديره لمشائخ وأعيان منطقة الفقهاء لمساعيهم الحثيثة التي يبدلونها نحو تحقيق المصالحة الوطنية بين الليبيين مؤكداً دعم الحكومة لأي مبادرات ترمي لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح خلال اللقاء عن عزم الحكومة الليبية تنمية كافة المناطق بالجنوب الليبي وتفعيل المشاريع التنموية المتوقفة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتوفير احتياجاتهم ومطالبهم المعيشية وحرصها الكامل على توفير سبل الحياة الكريمة وتحقيق الاستقرار.

كما أنهى زيارتة بجولة على المرافق الخدمية بالمنطقة والمدينة الأثرية القديمة الفقهاء.