الحنيش: على البرلمان إصدار قوانين لجنة 6+6 دون المساس بها

رأى عضو مجلس النواب محمد الحنيش، انه على مجلس النواب إصدار قوانين لجنة 6+6 دون المساس بها، مشيرا إلى أن قرار تشكيل لجنة للتواصل مع الأطراف السياسية ليس له أي أهمية ولا معنى عقب توافق لجنة 6+6 بالإجماع، بحسب تعبيره.

وقال الحنيش، في تصريحات صحفية: “قوانين اللجنة إن لم تُحال للمفوضية بعد فسوف تحال حتماً، كونها أمور إجرائية ليس إلا، ومخرجات 6+6 صدرت عن التعديل الدستوري الـ13 الذي لم أكن من مؤيديه لما فيه من مفخخات كارتباط الانتخابات الرئاسية بالبرلمانية”، وفقا لقوله.

وأضاف “الوصول لهذه القوانين ليس بالأمر الهين بما فيهم قانوني ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية الذي لم يلق قبولاً من الأطراف المسيرة على الغرب، اللجنة انتهت من عملها وأتمت التوقيع على هذه الوثيقة القانونية”، على حد وصفه.