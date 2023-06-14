الحنيش: على مجلس النواب إصدار قوانين لجنة 6+6 دون المساس بها

الوطن – رصد

قال عضو مجلس النواب محمد الحنيش إنه على مجلس النواب إصدار قوانين لجنة 6+6 دون المساس بها.

وأضاف الحنيش في تصريحات صحفية أن قرار تشكيل لجنة للتواصل مع الأطراف السياسية ليس له أي أهمية ولا معنى عقب توافق لجنة 6+6 بالإجماع.

وتابع” قوانين اللجنة إن لم تُحال للمفوضية بعد فسوف تحال حتماً، كونها أمور إجرائية ليس إلاّ”. مشيراً أن مخرجات 6+6 صدرت عن التعديل الدستوري الـ13 الذي لم أكن من مؤيديه لما فيه من مفخخات كارتباط الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ولفت أن الوصول لهذه القوانين ليس بالأمر الهين بما فيهم قانوني ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية الذي لم يلق قبولاً من الأطراف المسيرة على الغرب.

وختم أن اللجنة انتهت من عملها وأتمت التوقيع على هذه الوثيقة القانونية.