لجنة 5 العسكرية بالمنطقة الغربية تكرّم «غنيوة» وتسلم نائبه شهادة تقدير

قام أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 عن المنطقة الغربية، بتكريم ما يسمى بـ«جهاز دعم الاستقرار»، الذي يقوده عبد الغني الكلكي، الشهير بـ«غنيوة».

وقال بيان صادر عن الجهاز: “قامت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 -عن المنطقة الغربية- بتكريم جهاز دعم الاستقرار تقديراً لجهوده ودوره الإيجابي في نجاح اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 مع مجموعة العمل الأمنية على مستوى الرئاسة، والذي عقد بمجمع قاعات ريكسوس بالعاصمة طرابلس”.

وأضاف البيان “قام عضو اللجنة العسكرية المشتركة اللواء رضوان الغراري، بتسليم شهادة شكر وتقدير لنائب رئيس الجهاز، موسى مسموس، بحضور مدير مكتب شؤون الجهاز المكلف، عبدالعزيز دغمان”.