هل ينتظر المشري إذن قادة الميليشيات والإخوان للتوقيع على اتفاق (6+6)؟

رغم مرور نحو أسبوع على إعلان إرجاء توقيع اتفاق لجنة (6+6) بشأن المواد الخلافية في القوانين الانتخابية لم يعلن بعد سبب إرجاء الاتفاق، إلا أن هناك لقاءات عدة أجراها رئيس مجلس الدولة الاستشاري كشفت ذلك.

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، التقى مساء الثلاثاء، مع من أسماهم عدد من القيادات الأمنية والعسكرية، وأطلعهم على ما توصلت إليه لجنة (6+6) بشأن إعداد القوانين الانتخابية، رغم عدم صلتهم بالأمر.

من بين من التقى بهم المشري، قادة ميليشيات في غرب ليبيا، على رأسهم آمر ميليشيا اللواء 444 قتال، العقيد محمود حمزة، ورئيس جهاز الأمن العام عبدالله الطرابلسي الملقب بـ”الفراولة”، ومحمود بن رجب، آمر اللواء 52، المحسوب على جماعة الإخوان في الزاوية، والمتورط بالتنسيق مع مرتزقة سوريين لحماية الزاوية، والمقدم عبدالسلام زوبي، آمر ما يسمي بميليشيا 301، والمطلوب على قائمة النائب العام محمد بحرون، المتهم بالانتماء لتنظيم داعش، وغيرهم. لم يعلن مجلس الدولة عن صفاتهم الأمنية والعسكرية.

لكن الأمر يبدو في مجمله لا يخرج عن تنسيقات بين المشري وقادة الميليشيات لتحديد الموقف من الاتفاق الذي قال عنه المشري -قبل أسبوع- إنه على الرغم من أن التعديل (13) يعتبر عمل اللجنة نهائياً وملزماً، إلا أننا نأمل زيادة التفاهم حول بعض النقاط من خلال اللجنة نفسها في لقاءات مقبلة.

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وبحسب بيان مجلس الدولة أكد العسكريون للمشري خلال الاجتماع الذي ناقش دورهم في تأمين الانتخابات، تقديرهم الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للدولة لإتمام وضع القوانين الانتخابية، وإجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت ممكن، بما يضمن استقرار البلاد وأمنها.

جماعة الإخوان لم تغب عن هذه الاجتماعات، فالمشري قد التقى رئيس ما يسمى الحزب الديمقراطي، محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء السابق،وعرض عليه أيضاً ما توصلت إليه اللجنة المشتركة (6+6) من مخرجات حول قوانين الانتخابات الرئاسية ومجلس الأمة.

كل هذه اللقاءات، جاءت بعد أيام، من لقاء المشري ووزيرَ الخارجية التركي هاكان فيدان، في العاصمة التركية أنقرة، للتشاور والتنسيق، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب بيان مجلس الدولة الذي قال إن اللقاء ناقش مخرجات اللجنة المشتركة 6+6، لإعداد واستكمال القوانين الانتخابية.

وأعلنت لجنة (6+6)، في ختام اجتماعاتها بمدينة بوزنيقة المغربية، التوصل إلى اتفاقات بشأن قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على الرغم من تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي بشأنها من قِبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، والمشري.