السفير التركي و”بوجواري” يبحثان إعادة فتح قنصلية تركية في بنغازي

الوطن| رصد

بحث سفير الجمهورية التركية كنعان يلماز والوفد الإقتصادي المُرافق له خلال زيارة لبلدية بنغازي، مع رئيس المجلس التسييري للبلدية، الصقر عمران بوجواري؛ عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الطرفان ملف معرض بنغازي للصناعات التركية والشركات المُشاركة في المعرض وسبل تكثيف زيارة رجال الأعمال والعمل على إعادة إفتتاح القُنصلية التركية وعودة الشركات التركية للعمل في مدينة بنغازي والتنسيق فيما يتعلق بالتدريب والتطوير للعناصر المحلية .

كما بحثا زيارة الخُبراء والمُختصين في ترميم المباني التاريخية من الجانب التركي والإستفادة من الخبرات التركية في مجالات البُنية التحتية والإعمار وإعادة تدوير المُخلفات الصلبة والسائلة .

وأثنى السفير التركي على حُسن الإستقبال مُؤكداً على أهمية التعاون المُشترك لما فيه مصلحة الجميع ورغبة الجانب التركي في تفعيل الحركة الإقتصادية و التجارية المُشتركة

كما أكد رئيس المجلس التسيري للبلدية ضرورة تحقيق تعاون في مجال القطاع الخاص وبين البلديات وأهمية فتح القُنصلية التركية وعودة الطيران المُباشر مابين بنغازي وأسطنبول وعودة الشركات التركية للعمل في بنغازي خاصة تلك التي لديها تعاقُدات سابقة في المدينة .