مديرية بنغازي: شاب يسرق من والده 16 ألف دينار

أعلنت مديرية أمن بنغازي، القبض على شاب سرق مبلغ 16 ألف دينار من والده تاجر السيارات، وادعى تعرضه للسطو المسلح وسرقته.

وأفادت مديرية الأمن في بيان، أنه “حضر إلى مركز شرطة المدينة المواطن م.ع.م من مواليد 2005 وأبلغ عن تعرضه لعملية سطو من قبل ثلاثة أشخاص وسرقة مبلغ مالي قدره 16 ألف دينار”.

وتابع البيان؛ أن الشاب “أفاد قائلاً اثناء الاستدلال معه أن والده قام بالإتصال به عن طريق الهاتف وطلب منه نقل المبلغ إلى إحدى محال الصرافة بمنطقة الحدائق كون والده يعمل كتاجر سيارات وأثناء نقله للمبلغ تم اعتراضه من قبل مركبة على متنها ثلاثة أشخاص بالقرب من مُخيم تاورغاء وقامو بسلب المبلغ وهاتفه المحمول”.

وأردف البيان، “وعلى الفور أصدر رئيس المركز العميد محمود احبيش تعليماته بالبحث والتحري والتأكيد على صحة المعلومات الواردة، وتم انتقال أعضاء التحريات وتم ضبط ثلاثة أشخاص بنفس المواصفات ونفس مواصفات المركبة الذي أفاد بها الشاكي”.

وأشار البيان؛ إلى أنه “بالاستدلال معهم تبين عدم صحة الإدعاء الذي تقدم به الشاكي وتم الاستدلال مع الشاب المٌبلغ من جديد وبجهود وحدة الاستدلال والتحري اعترف بسرقة المبلغ الخاص بوالده وشراء مركبة نوع كيا فورتي اللون أسود ووضعها بإحدى مراكز الطلاء لتغيير لونها وتم استحضار المركبة من قبل أعضاء التحريات وإيداعها بالمركز وتمت الإحالة إلى النيابة العامة”.