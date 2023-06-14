أبوزريبة يبحث مع الزادمة آلية التعاون بين الوزارة والقوات المسلحة

العنوان

بحث وزير الداخلية في الحكومة الليبية عصام أبوزريبة مع آمر اللواء 128 معزز العميد حسن الزادمة آلية التعاون بين الوزارة والقوات المسلحة.

ونوقش خلال الاجتماع بديوان الوزارة في مدينة بنغازي، عدد من المواضيع والقضايا الأمنية التي تهدف إلى بسط السيطرة الأمنية بمختلف المناطق الجنوبية.

وتم أيضاً مناقشة آلية التعاون والتنسيق الكامل بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة فيما يتعلق بالأمور الأمنية ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والهجرة غير الشرعيّة وتأمين الحدود بِالكامل من عمليات التهريب.

وبحث الاجتماع آلية القضاء على أوكار الفساد وضبط المطلوبين؛ من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل المدن الليبية.

وتم التأكيد على أهمية التعاون فيما بينهم لمواجهة التحديات الأمنية والارهابية من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل مدن الجنوب.