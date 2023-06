ليبيا تكسب قضية بقيمة 424 مليون دولار

أفادت إدارة القضايا بالدولة الليبية أنها كسبت القضية التحكيمية المقامة من ورثة توفيق غرغور (غراسيا غرغور ، وماري غرغور) ضد الدولة الليبية استنادا إلى اتفاقية الاستثمار الثنائية بين ليبيا وفرنسا لتشجيع وحماية الاستثمارات .

ووفق إدارة القضايا فإن وقائع القضية ترجع إلى قيام بعض ورثة “توفيق غرغور” إقامة دعوى تحكيمية ضد الدولة الليبية للمطالبة بتعويض قيمته 424,4 مليون دولار بالإضافة إلى مبلغ 5,5 مليون دولار أتعاب محاماة ومصاريف التحكيم، وذلك عن واقعة تأميم أملاك وشركات ومنشآت مورثهم بموجب القانون 108 لسنة 1970.

وأوضحت الإدارة أن هيئة التحكيم أصدرت حكمها بتاريخ 09/06/2023 في الدعوى لصالح الدولة الليبية وقضت برفض دعوى المدعين مع إلزام كل طرف مصاريفه القانونية، لافتة إلى أن كل ذلك يأتي في إطار ممارسة إدارة القضايا لدورها المهم في متابعة قضايا الدولة وفقاً للقانون.

المصدر: إدارة القضايا بالدولة الليبية

