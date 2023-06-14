نائب رئيس الحكومة الليبية “الأسطى” يبحث حماية المنطقة الغربية المعرضة للقصف

الوطن – متابعات

عقد بديوان رئاسة الوزراء في بنغازي، اجتماع بين نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة “خالد الأسطى” ووزير الداخلية اللواء “عصام أبوزريبة” ووزير الطيران المدني السيِّد “هشام أبوشكيوات”

وبحث خلال الاجتماع عدد من القضايا المتعلقة بالأمن والطيران في المنطقة الغربية وناقش الخطط والإجراءات الأمنية لحماية المنطقة الغربية والمواطنين وقضايا الطيران المدني وتحديث البنية التحتية للمطارات.

واستعرض الاجتماع اخر احداث ومستجدات المنطقة الغربية خاصة للقصف المُستمر الذي تتعرض له خلال الفترة الأخيرة، والمشاكل والعراقيل التي توجه رجال الأمن وآلية تحسين الخدمات الأمنية وَالمرورية.

كما تم التطرق الاِجتماع، سُبل تعزيز التعاون بيّن الحكومة وَالجهات المعنية فِي المنطقة الغربية لِتحقيق الأهداف المُشتركة فِي مجال الأمن وَالطيران المدني.