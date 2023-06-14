المشري يطلع سفير قطر على مخرجات لجنة 6+6

أطلع رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، اليوم الأربعاء، السفير القطري لدى ليبيا، خالد الدوسري، على مخرجات لجنة 6+6.

وقال بيان صادر عن مجلس الدولة: “التقى رئيس المجلس السفير القطري لدى ليبيا، رفقة السفير الليبي لدى قطر، محمد اللافي، في مقر المجلس بطرابلس”.

وأضاف البيان “تناول اللقاء أهم المستجدات في الشأن السياسي بما في ذلك مخرجات اللجنة المشتركة لوضع القوانين الانتخابية (6+6) وقد أشاد الجميع بعمل اللجنة، مع أهمية وضع خارطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات في موعدها المخطط له مع نهاية العام الحالي”.