لجنة متابعة الميزانية الاستثنائية للنفط تعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ ميزانية العام الحالي

الوطن – متابعات

عقدت لجنة متابعة الميزانية الاستثنائية للنفط اجتماعا، صباح يوم الأربعاء، لمتابعة نتائج توصيات الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة، بمشاركة وزير المواصلات محمد الشهوبي في حكومة منتهية الولاية ورئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة.

وتم خلال الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، متابعة تنفيذ الميزانية خلال النصف الأول من العام الجاري وفق البرامج والمشروعات والبيانات الفنية والمالية، بالإضافة إلى مناقشة ملف الالتزامات القائمة على المؤسسة والشركات التابعة لها، وفق ملاحظات لجان ديوان المحاسبة ونسبة التنفيذ.

كما تم التعرف على خطة المؤسسة الوطنية للنفط للنصف الثاني من العام الجاري، والتدفقات المالية اللازمة لضمان استمرار المشروعات التنموية والتطويرية المعتمدة بالخطة، للوصول إلى معدلات إنتاج أعلى.

وأكد المجتمعون، على ضرورة الإفصاح عن المصروفات المتعلقة بالمؤسسة خلال النصف الأول وفق توصيات المجلس الأعلى لشؤون الطاقة.