بويصير: وصفي بالعميل الأمريكي سفاهة وكذب وافتراء

انتقد المقاول الأمريكي ذو الأصول الليبية، محمد بويصير، نعت أحد متابعيه له بالعميل الأمريكي، واصفًا ذلك بـ «السفاهة والكذب والافتراء». بحسب كلامه.

وقال بويصير في منشور عبر «فيسبوك»: أحدهم لا أعرفه، وصفني على صفحته بالعميل الأمريكى، لم أغضب وتواصلت معه، قدمت نفسي وسألته على أي أساس تبنى هذا الرأي، أجابني أن دليله هو أنى عندما كنت فى طرابلس بداية العام كان معى حراسات شخصية أمريكية”. على حد قوله.

وتابع؛ “الحقيقة فجعت من السطحية، والسفاهة التي تقود بعض أهلنا لهكذا كذب وافتراء”، معقبًا؛ “الخلاصة أنتي قلت له، الأمور المختلقة هي ما تقود إلى التقييمات المتجنية والتضليلية”. وفق تعبيره.

وأكمل؛ “هل أحد منكم شاهد معى أي نوع من الحراسات، أمريكية أو ليبية، سواء عندما كنت فى جناحنا بالمعرض، أو عندما مشيت من ميدان جنة العريف بطول شارع عمر المختار إلى المعرض، هل كان معي أي مرافق عندما كنت أمشي من الجرابة إلى المدينة القديمة مساء كل يوم، هل احتاج أي حراسة وأنا وسط عائلتي وأهلي وفي مدينتي، وهل أصلا عمرى شوهدت بحراسة في أي مكان”. بحسب قوله.

وختم موضحًا أن “المهم أني فهمت كيف يمكن أن يشوهونك، وكيف يمكن أن يشيطنوك، بالنسبة لهذا الشخص، اضطررت للتوقف عن نقاشه، لأنه بدا لي متجني وغير موضوعي”. على حد قوله.