وزيرة الخارجية تستقبل السفير الإيطالي الجديد

استقبلت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، صباح اليوم الأربعاء السفير الإيطالي الجديد لدى ليبيا جانلوكا البيريني، الذي قدم لها نسخةً من أوراق اعتماده سفيراً لبلاده لدى ليبيا.

ورحبت المنقوش، بالسفير الجديد، واستعداد الوزارة لتقديم المساعدة اللازمة له، مؤكدة في ذات الوقت على عمق العلاقات بين البلدين ودور السفارتين في توطيد التعاون والشراكة، من خلال تقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات.

وأكد السفير الإيطالي دعم بلاده لمساعي تحقيق الاستقرار في ربوع ليبيا كافة، كما جدد التأكيد على حرص بلاده على تعزيز وتطوير التعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين.