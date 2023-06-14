المشري يطلع السفير القطري على نتاج لجنة 6+6

أطلع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الأربعاء، السفير القطري لدى ليبيا خالد الدوسري، على نتائج عمل اللجنة القانونية المشتركة بين مجلسي النواب والدولة (6+6).

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد رفقة السفير الليبي لدى قطر محمد اللافي، في مقر المجلس بطرابلس، والذي ناقش خلاله أهم المستجدات في الشأن السياسي بما في ذلك مخرجات اللجنة المشتركة لوضع القوانين الانتخابية (6+6) وقد أشاد الجميع بعمل اللجنة، مع أهمية وضع خارطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات في موعدها المخطط له مع نهاية العام الحالي.