أبوزريبة يبحث مع «الزادمة» التعاون بين الجيش والداخلية في مكافحة الجريمة المنظمة

بحث وَزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، اللواء عصام أبوزريبة، بديوان الوزارة في مدينة بنغازي مع آمر اللواء 128 العميد حسن الزادمة، التعاون بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة.

وقال بيان صادر عن الوزارة: “َنُوقش خِلال الاِجتماع، عددٌ مِن المواضيع وَالقضايا الأمنية التي تهدف إلى بسط السيطرة الأمنية بِمُختلف المناطق الجنوبية”.

وأضاف البيان “َتمَّ أيضاً مُناقشة آلية التعاون وَالتنسيق الكامل بيِّن وَزارة الداخلية وَالقُوات المُسلحة فيمَا يتعلق بِالأمور الأمنية وَمُكافحة الجريمة المُنظمة وَالإرهاب وَالهجرة غير الشرعيّة وَتأمين الحدود بِالكامل مِن عمليات التَهريب، إضافة إلى مُناقشة آلية القضاء على أوكار الفساد وَضبط المطلوبين؛ مِن أجل الحفاظ على الأمن وَالاِستقرار داخل المُدن الليبية”.

وتابع “َتمَّ التأكيدَ على أهمية التعاون فِيمَا بينهم لِمُواجهة التحديات الأمنية وَالارهابية مِن أجل الحفاظ على الأمن وَالاِستقرار داخل مدن الجنوب”.