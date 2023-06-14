المنقوش تستقبل السفير الإيطالي الجديد لدى ليبيا

آكي – أعلنت السلطات في طرابلس أن وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش استقبلت صباح اليوم الأربعاء بمكتبها السفير الإيطالي الجديد جانلوكا ألبيريني، والذي قدم لها نسخةً من أوراق اعتماده سفيراً لبلاده لدى ليبيا.

وأفادت وزارة الخارجية بأن المنقوش “رحبت بالسفير الجديد متمنية له التوفيق في أداء مهامه واستعداد الوزارة لتقديم المساعدة اللازمة له، مؤكدة في ذات الوقت على عمق العلاقات بين البلدين ودور السفارتين في توطيد التعاون والشراكة من خلال تقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات”.

ونقلت الوزارة عن الدبلوماسي الايطالي “تأكيد دعم بلاده للجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية عامة ووزارة الخارجية خاصة من أجل تحقيق الاستقرار في ربوع ليبيا كافة، كما جدد التأكيد على حرص بلاده على تعزيز وتطوير التعاون المشترك”.

وكان ألبيريني قد أكد في وقت سابق على “العمل بحماس وتصميم على زيادة تعزيز علاقات الصداقة والتعاون العميقة التي تربط بين إيطاليا وليبيا” وعلى المساهمة في “ترسيخ السلام والازدهار في هذه البلاد العزيزة والقريبة مِنّا”.