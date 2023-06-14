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المنقوش تؤكد للسفير الإيطالي الجديد استعدادها لتقديم المساعدة اللازمة له

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش صباح اليوم الأربعاء، السفير الإيطالي الجديد لدى ليبيا  “جانلوكا البيريني” الذي قدم لها نسخةً من أوراق اعتماده سفيراً لبلاده لدى ليبيا.

ونقل السفير الإيطالي في مستهل اللقاء تحيات وزير الخارجية الإيطالي “أنطونيو تاجاني” للمنقوش، مؤكدا دعم بلاده للجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية عامة ووزارة الخارجية خاصة من أجل تحقيق الاستقرار في ربوع ليبيا كافة، كما جدد التأكيد على حرص بلاده على تعزيز وتطوير التعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين.

ورحبت المنقوش بالسفير الجديد متمنية له التوفيق في أداء مهامه واستعداد الوزارة لتقديم المساعدة اللازمة له، مؤكدة في ذات الوقت على عمق العلاقات بين البلدين ودور السفارتين في توطيد التعاون والشراكة، من خلال تقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات.

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صحيفة الساعة 24

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