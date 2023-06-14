طرابلس| اختتام النسخة الثانية من برنامج تدريب أعضاء برلمان الشباب الليبي

طرابلس 14 يونيو 2023 (وال)- اختتمت بمقر المركز الإعلامي بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الأربعاء بطرابلس، فعّاليات النسخة الثانية من برنامج تدريب أعضاء برلمان الشباب الليبي، لبناء القدرات وتعزيز الثقافة المدنية والسياسية، الذي تنظمه المفوضية بالتعاون مع حكومة الوحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الدولية للنظم الانتخابية.

هذا وتضمنت جلسات اليوم الختامي عديد الأنشطة العملية ضمن آلية المُحاكاة، حيث تم توزيع المشاركين على مجموعات عمل لدراسة بعض القضايا المحددة في برنامج التدريب.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج الذي يستهدف عدد (80 متدربًا) من أعضاء برلمان الشباب الليبي يشهد أسبوعه الثاني، حيث تم تدريب المجموعة الأولى خلال الأسبوع المنصرم، ويهدف إلى تعزيز دور الشباب ومسؤولياتهم الوطنية تجاه بلادهم، كونهم القوة الفاعلة والقادرة إحداث التغيير الإيجابي. (وال)

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