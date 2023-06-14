الكشف عن تفاصيل مثيرة في ملابسات سرقة مواطن من قبل أبنه

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الاربعاء عن تمكن “مركز شرطة المدينة” من الكشف تفاصيل سرقة مبلغ مالي وقدره 16.000 ألف دينار من مواطن من قبل أبنه الذي إدعى ان المبلغ سُلب منه بقوة السلاح .

وحضر إلى مركز شرطة المدينة المواطن م.ع.م من مواليد 2005 وأبلغ عن تعرضه لعملية سطو من قبل ثلاثة اشخاص وسرقة مبالغ مالي وقدره 16.000 ألف دينار .

وأفاد قائلاً اثناء الاستدلال معه ان والده قام بالإتصال به عن طريق الهاتف وطلب منه نقل المبلغ الى إحدى محال الصرافة بمنطقة الحدائق كون والده يعمل كتاجر سيارات واثناء نقله للمبلغ تم إعتراضه من قبل مركبة على متنها ثلاثة أشخاص بالقرب من مُخيم تاورغاء وقامو بسلب المبلغ وهاتفه المحمول .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز العميد محمود احبيش تعليماته بالبحث والتحري والتأكيد على صحة المعلومات الواردة وتم انتقال أعضاء التحريات وتم ضبط ثلاثة أشخاص بنفس المواصفات ونفس مواصفات المركبة الذي أفاد بها الشاكي .

وبالإستدلال معهم تبين عدم صحة الإدعاء الذي تقدم به الشاكي وتم الإستدلال معه من جديد وبجهود وحدة الإستدلال والتحري إعترف بسرقة المبلغ الخاص بوالده وشراء مركبة نوع كيا فورتي اللون أسود ووضعها بإحدى مراكز الطلاء لتغيير لونها .

وتم إستحضار المركبة من قبل أعضاء التحريات وإيداعها بالمركز وتمت الإحالة إلى النيابة العامة….