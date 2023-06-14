مفوضية الانتخابات: اختتام النسخة الثانية من تدريب أعضاء برلمان الشباب الليبي

اختتمت فعاليات النسخة الثانية من برنامج تدريب أعضاء برلمان الشباب الليبي، لبناء القدرات وتعزيز الثقافة المدنية والسياسية، اليوم الأربعاء.

ونظمت المفوضية العليا للانتخابات البرنامج بالتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الدولية للنظم الانتخابية.

وتضمنت جلسات اليوم الختامي عديد الأنشطة العملية ضمن آلية المحاكاة، حيث تم توزيع المشاركين على مجموعات عمل لدراسة بعض القضايا المحددة في برنامج التدريب.

يذكر أن البرنامج استهدف 80 متدربا من أعضاء برلمان الشباب الليبي، وتم تدريب المجموعة الأولى خلال الأسبوع المنصرم، ويهدف إلى تعزيز دور الشباب ومسؤولياتهم الوطنية تجاه بلادهم، كونهم القوة الفاعلة والقادرة إحداث التغيير الإيجابي.