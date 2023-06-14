القيب يعتذر عن تلويحه بإقامة مشانق كمشانق 7 أبريل في عهد القذافي

العنوان

اعتذر وزير التعليم العالي عمران القيب عن تلويحه بإقامة المشانق لأساتذة الجامعات كمشانق 07 أبريل التي أقامها معمر القذافي.

وقال القيب في بيان له :”تابعت ردود الأفعال بشأن إشارتنا في أحد اللقاءات إلى جرائم الإعدامات والمشانق التي كانت تتم إبان العهد السابق بالجامعات الليبية”.

وأوضح الوزير :”إن إخراج المقارنة عن سياقها وعباراتها أمر توقعناه في حينها وذكرناه صراحة لكن ما لم نتوقعه هو أن يحاول البعض توظيف هذه المقارنة وتحويرها كتحريض منا على هذه الممارسات”.

وأضاف :”نؤكد التزامنا الدائم والأبدي بحماية المؤسسات التعليمية والجامعات وحرماتها والذود عنها بكل ما نملك ونؤكد بأننا لم ولن نقبل بأي شكل من الأشكال أي ممارسات من هذا النوع”.

وأكد بالقول :”سنحرص على تكريس المؤسسات التعليمية والجامعات للعلم والتعليم والرقي بالأخلاق والقيم وبناء الإنسان وحماية حقوقه وحرياته”.

وذكر :”نؤكد اعتذارنا من خلالكم لكل من لمستهم تلك الكلمات ونحيي فيكم همتكم وحرصكم على استقامة المؤسسات وقياداتها وما استقبالنا لكم وأسفنا للجميع إلا دليل أننا في صف واحد وموقف موحد من هذه الجرائم”.

يشار إلى أن وزير التعليم العالي عمران القيب لوح خلال كلمة مع أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس بعودة مشانق 7 أبريل مجددًا وهي مشانق أقامها القذافي في 1976 لطلبة ثاروا ضد مناهج تعليمية فرضت عليهم.