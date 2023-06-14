لجنة متابعة المشروعات التنموية والخدمية تعقد اجتماعها الأول

طرابلس 14 يونيو 2023 (وال) – استهلت لجنة متابعة المشروعات التنموية والخدمية خلال اجتماعها الأول، نقاشها مع وزارة التربية والتعليم بخصوص توريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2023 – 2024م.

كما ناقش الاجتماع، الذي حضره وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووكيل وزارة التخطيط وممثلي هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، برئاسة وزير المواصلات محمد الشهوبي، الآلية المهنية لمتابعة تنفيذ المشروعات مع الأجهزة التنفيذية والوزارات المعنية، بما يكفل تحقيق المستهدفات المحددة، وبما يضمن تحقيق الانتشار الجغرافي بحيث تشمل بلديات ليبيا كافة.

يذكر أن اللجنة شُكلت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (260). (وال – طرابلس)

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