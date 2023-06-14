سفير بنغلاديش الجديد يؤكد لـ”المنقوش” دعم بلاده لتحقيق استقرار ليبيا

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الليبية، نجلاء المنقوش، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى ليبيا أبو الحسنات محمد خير البشر، الذي قدم لها نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لبلاده لدى ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية إن نجلاء المنقوش، رحبت بالسفير الجديد متمنية له التوفيق في أداء مهامه، مؤكدة على ضرورة توطيد التعاون والشراكة، في المجالات التي تعود بالفائدة بين البلدين.

وأبدى سفير بنغلاديش دعم بلاده للجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار في ربوع ليبيا كافة، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز وتطوير التعاون المشترك بما يخدم مصلحة البلدين.

وكان السفير الإيطالي الجديد لدى ليبيا، جانلوكا البيريني، قدم اليوم، نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لبلاده لدى ليبيا إلى وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش.

وأكد السفير الإيطالي دعم بلاده جهود حكومة الوحدة الوطنية عامة ووزارة الخارجية خاصة من أجل تحقيق الاستقرار في ربوع ليبيا كافة، وحرصها على تعزيز وتطوير التعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين.

ورحبت المنقوش بالسفير الإيطالي الجديد متمنية له التوفيق في أداء مهامه واستعداد الوزارة لتقديم المساعدة اللازمة له، مؤكدة على عمق العلاقات بين البلدين ودور السفارتين في توطيد التعاون والشراكة، من خلال تقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات.

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