ليبيا الان

لجنة متابعة المشروعات التنموية تناقش توريد الكتاب المدرسي لعام 2023 – 2024

تم النشر منذُ 26 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

عقدت لجنة متابعة المشروعات التنموية والخدمية، اجتماعها الأول برئاسة وزير المواصلات في الحكومة منتهية الولاية، محمد الشهوبي، وبحضور وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووكيل وزارة التخطيط في الحكومة المنتهية وممثلي هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة.

وناقشت اللجنة مع وزارة التربية والتعليم بالحكومة المنتهية، توريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2023 – 2024، و الآلية المهنية لمتابعة تنفيذ المشروعات مع الأجهزة التنفيذية والوزارات المعنية، بما يكفل تحقيق المستهدفات المحددة، وبما يضمن تحقيق الانتشار الجغرافي بحيث تشمل بلديات ليبيا كافة.

الوسوم

توريد الكتاب المدرسي لجنة متابعة المشروعات الخدمية والتنموية ليبيا وزارة التربية والتعليم المنتهية

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك