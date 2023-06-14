الكبير لـ “الدبيبة”: وصلنا إلى نتائج واقعية مع صندوق النقد الدولي

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعا مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بمقر المصرف، لبحث الخطوات الإجرائية لنتائج مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي.

وشدد الدبيبة خلال الاجتماع على ضرورة تشكيل فريق عمل من كل مؤسسات الدولة لوضع خطة تنفيذية للتوصيات الواردة في بيان بعثة مشاورات المادة الرابعة، وأهمها وضع ملامح رؤية اقتصادية وطنية واضحة.

وبدوره أكد الكبير أن الاجتماعات التي عقدت مع صندوق النقد الدولي برعاية مصرف ليبيا المركزي، بمشاركة ديوان المحاسبة ووزراء النفط والاقتصاد والعمل والمالية خلال مارس الماضي بعد توقف دام اكثر من عشر سنوات كانت فاعلة ووصلنا لنتائج واقعية لتقييم الوضع الاقتصادي ومكامن القوة والضعف واصدار توصيات مهنية جيدة.