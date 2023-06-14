أبحروا من ليبيا.. مقتل 78 مهاجراً إثر غرق زورقهم قبالة سواحل اليونان

أعلن خفر السواحل اليوناني اليوم الأربعاء، وفقاً لأحدث حصيلة صادرة، أن 78 شخصاً قتلوا في غرق قارب مهاجرين قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز جنوب غربي اليونان.

وأوضح خفر السواحل اليوناني أن المهاجرين كانوا يستقلون مركب صيد وانقلب في المياه الدولية قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية، مشيراً أن عملية إنقاذ ضخمة بدأت صباح الأربعاء وأسفرت عن إنقاذ 104 أشخاص، نُقل 4 منهم إلى مستشفى في بلدة كالاماتا في جنوب بيلوبونيز.

وبحسب خفر السواحل اليوناني، فإنه عندما غرق القارب لم يكن أي شخص على متنه يرتدي سترة نجاة.

كما تفيد المعلومات الأولية للسلطات بأن زورق المهاجرين أبحر من ليبيا وكان في طريقه إلى إيطاليا.

ولم تقدم السلطات اليونانية أي تفاصيل حتى الآن عن جنسية الضحايا وجنسهم وأعمارهم.

ورصدت طائرة تابعة للوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود “فرونتكس” (Frontex) الزورق بعد ظهر أمس الثلاثاء، لكن المهاجرين الذين كانوا على متنه “رفضوا أي مساعدة”، وبعد بضع ساعات انقلب قاربهم وغرق، مما استدعى بدء عملية البحث والإنقاذ.

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