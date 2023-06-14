شكشك يلتقي أعيان مدينة العجيلات وبعض المكونات الإدارية داخل المنطقة

الوطن| رصد

التقى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اليوم الأربعاء، بوفد من بعض المكونات الإدارية داخل المدينة، بحضورعبدالمنعم بالكور، عضو مجلس النواب عن المدينة، وإبراهيم تاكيتة مدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، ومحمود عجاج مدير جهاز تنفيذمشروعات الإسكان والمرافق، و سامي العبش مدير جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، وبعض الإدارات المختصة بالديوان.

وناقش الاجتماع بحث استكمال المشروعات داخل المدينة، والمتعاقد عليها مع الأجهزة التنفيذية، من بينها مستشفى العجيلات العام وأماكن السكن الخاصة بالأطباء، وسبل توفير الأطباء الأخصائيين حتى يتم تشغيله خلال العام الجاري.

كما تطرق المجتمعون إلى استعراض نسبة إنجاز مشروع الطريق الرابط ما بين الطريق الساحلي والجبل الغربي، وفي هذا الصدد

وأكد شكشك ضرورة استكمال هذا المشروع وكل المشروعات كونه يمثل شريان حياة مهم للمواطن.

وبين دور ديوان المحاسبة الداعم لكل الجهود المبذولة، من أجل استكمال المشاريع التنموية، وأننجاح الأجهزة الرقابية يكمن في تحقيق الأثر الإيجابي لخدمات المواطنين.