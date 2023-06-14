وزير مواصلات الدبيبة يناقش عمليات توريد الكتاب المدرسي

عقدت لجنة متابعة المشروعات التنموية والخدمية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، اجتماعها الأول برئاسة وزير المواصلات محمد الشهوبي، وحضور وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووكيل وزارة التخطيط وممثلي هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة.

واستهلت اللجنة، وفق ما نشرته منصة “حكومتنا”، نقاشاتها مع وزارة التربية والتعليم بخصوص توريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2023 – 2024.

وناقش الاجتماع، الآلية المهنية لمتابعة تنفيذ المشروعات مع الأجهزة التنفيذية والوزارات المعنية، بما يكفل تحقيق المستهدفات المحددة، وبما يضمن تحقيق الانتشار الجغرافي بحيث تشمل بلديات ليبيا كافة.