السفير الليبي بتركيا يبحث مع رجال الأعمال الأتراك تعزيز الشراكة والتعاون التجاري

استقبل السفير الليبي لدى تركيا مصطفى القليب اليوم الأربعاء، عدداً من رجال الأعمال والأكاديميين الأتراك بحضور الملحق الأكاديمي عز الدين العربي والملحق التجاري السيد أسامة سيف النصر.

وذكرت السفارة الليبية في تركيا، في بيان لها، أن اللقاء جاء في إطار حرص السفير الليبي على تعزيز الشراكة والتعاون التجاري والأكاديمي بين البلدين الصديقين.

وأكد السفير على دعمه لكل الأفكار و البرامج و النشاطات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز العلاقات بين دولة ليبيا و جمهورية تركيا.

من جانبه، عبر رجال الأعمال والأكاديميين عن رغبتهم في خلق فرص عمل داخل ليبيا من شأنها أن تعود بالنفع وتعزز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين وتفتح آفاق أوسع للتعاون.