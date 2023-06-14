ارتفاع غرقى قارب أمام السواحل اليونانية إلى 78 مهاجرا وانتشال 104

قال خفر السواحل اليوناني، إن 78 مهاجراً في الأقل غرقوا، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، ويخشى أن يكون هناك مزيد من المفقودين بعد انقلاب قاربهم وغرقه قبالة اليونان.

وقالت السلطات، إنه بحلول منتصف النهار كان 104 أشخاص قد تم إنقاذهم، لكن لم يتضح عدد من كانوا على متن القارب قبل غرقه، مشيرة إلى أنها أكبر حصيلة من غرق سفينة قبالة اليونان هذا العام.

وقال خفر السواحل، إن طائرة تابعة لوكالة تمشيط الحدود “فرونتكس” التابعة للاتحاد الأوروبي وقاربين آخرين كانا بالقرب من القارب الذي كان في طريقه إلى إيطاليا، حددوا موقعه في المياه الدولية، في وقت متأخر أمس الثلاثاء، على بعد 80 كيلومتراً جنوب غربي بلدة بيلوس بجنوب اليونان.

وأضاف أن الأشخاص على متن القارب رفضوا المساعدة التي عرضتها السلطات اليونانية، في وقت متأخر أمس الثلاثاء. وبعد بضع ساعات، انقلب قاربهم وغرق مما استدعى بدء عملية البحث والإنقاذ.

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وكانت متحدثة باسم السلطات اليونانية ذكرت في وقت سابق لوكالة الصحافة الفرنسية “أنقذ حتى الآن 80 مهاجراً من البحر، وسينقلوا إلى ميناء كالاماتا في جنوب بيلوبونيز”.

وقالت هيئة البث “أي. آر. تي”، إن القارب أبحر من مدينة طبرق الليبية الواقعة جنوبي جزيرة كريت اليونانية، مضيفة أن أغلب من كانوا على متن القارب شباب في العشرينيات. ولم تؤكد السلطات اليونانية على الفور جنسياتهم.

وأوضحت السلطات أن الناجين نقلوا إلى بلدة كالاماتا.

واليونان إحدى الطرق الرئيسة لدخول اللاجئين من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا إلى دول الاتحاد الأوروبي. ويعبر الغالبية منهم إلى الجزر اليونانية من تركيا المجاورة، لكن عدداً متزايداً من القوارب يبحر في رحلة أطول وأشد خطورة من تركيا إلى إيطاليا عبر اليونان.