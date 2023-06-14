النيابة العامة تأمر بحبس 22 متهما لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية

العنوان-طرابلس

أمرت النيابة العامة بحبس 22 متهمًا من مديري فروع ورؤساء أقسام تقييم الجودة بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية؛ وذلك لإخلالهم بواجبات وظيفية ترتب عنها ضرر بالمصلحة العامة.

وبحسب بيان مكتب النائب العام، اليوم الأربعاء، جاء ذلك بعد تحقيقات أجراها أعضاء نيابات: “مكافحة الفساد، والنظام العام في نطاق اختصاص محاكم استئناف: بنغازي، وطرابلس، ومصراتة، والخمس، وطبرق، والزاوية، لدى اطلاعهم «بمسؤولية تقصي مبلغ امتثال متقلدي ولاية صيانة مقوم صحة المجتمع، لموجبات حق الإنسان في الغذاء الآمن”.

وأوضح البيان أن التحقيقات جاءت تنفيذًا لمخرجات لقاءات المستشار النائب العام مع مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الذي عقد بحضور مسؤولي الجهات الرقابية المعنية بإنفاذ تشريعات الصحة العامة والبيئة.

وقال البيان إن سلطة التحقيق استهلت نشاطها القضائي بالانتقال إلى أماكن مختبرات تحليل المواد الغذائية الموردة إلى البلاد، بغية التحقق من الترتيبات الرامية إلى ضمان سلامة ما يُعرَض من غذاء، فكشفت إجراءات تتبع آليات عمل فروع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية: الزاوية، طرابلس، الخمس، مصراتة، بنغازي، طبرق، زوارة، اضطرابًا شاب نشاط المختبرات.

وأضاف البيان أن هذا الاضطراب نتيجة عدم معايرة أجهزة تحليل المواد، واستعمال محاليل تشغيلية غير صالحة للكشف عن المعادن الثقيلة، وكذلك الاكتفاء بمعلومات بلد المنشأ عند بحث مدى مشروعية المنتوج من المنظور الشرعي، وعدم مراعاة السرية والحياد، باعتماد فرعي: بنغازي، وطبرق على نتائج تحاليل كيمائية قامت بها مختبرات من خارج النظام، وانتفاء الالتزام بتشغيل أجهزة تعيين نسبة المواد الفعالة، والإحجام عن إجراء اختبار جودة أصناف القمح، ومطابقتها للمواصفات المرعية.

وبناء على ذلك انتهى المحققون إلى الأمر بحبس اثنين وعشرين متهمًا من مديري فروع ورؤساء أقسام تقييم الجودة في المركز، لإخلالهم بواجبات وظيفية ترتب عنها ضرر بالمصلحة العامة.