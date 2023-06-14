طرابلس| المنفي يناقش مع الدبيبة الإنفاق للعام 2023 م

طرابلس 14 يونيو 2023 (وال)- بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مساء الأربعاء، مع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، الإنفاق للعام 2023 م.

وتم خلال اللقاء؛ الذي عُقد بديوان مجلس الوزراء بطرابلس، التأكيد على حق كل الليبيين دون استثناء في التنمية العادلة والاستفادة من مواردهم بشكلٍ شفافٍ في ظل آلية وطنية شاملة تضمن وحدة أراضيها وسيادتها على مواردها.

وأكد الرئيس أن الشفافية والإفصاح على كافة المصروفات وتوضيح الجهات المستفيدة، هي خطوة مهمة يجب استكمالها بقيادة مشتركة لتحديد أولويات الإنفاق العام وخطة وطنية للإصلاح الاقتصادي. (وال – طرابلس)

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